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Dünya

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic'ten Sırp muhabire soykırım tepkisi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug muhabirinin Srebrenitsa'da soykırım yaşanmadığını söylemesi üzerine röportajı yarıda kesti.

Lejla Biogradlija   | 10.11.2021
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic'ten Sırp muhabire soykırım tepkisi

Saraybosna

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Tanjug muhabirinin 1995'te Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı "korkunç bir suç" olarak nitelendirmesine tepki gösteren Komsic görüşmeyi yarıda kesip salonu terk etti.

Komsic, Srebrenitsa'da yaşananların uluslararası mahkeme kararıyla soykırım olarak ifade edildiğini söylemesi üzerine muhabirin ısrarla karşı çıkmasına, "O zaman röportaj yapacak başka birini bulmanız gerek" diyerek tepki gösterdi.

Komsic'in bu hareketi kısa bir süre içerisinde sosyal medyada paylaşılırken, Boşnaklar tepkiyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yaşananlar "soykırım" olarak nitelendirildi

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olduğuna karar verdi.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken, 8 Haziran'da görülen temyiz davasında da cezası yeniden onandı.

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