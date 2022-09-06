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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç: Türkiye ekonomi dahil tüm alanlarda stratejik ortağımız

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bosna Hersek Dış Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu"na katıldı.

Ahmet Nurduhan   | 06.09.2022
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç: Türkiye ekonomi dahil tüm alanlarda stratejik ortağımız Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Saraybosna

Caferoviç, başkent Saraybosna'da bir otelde düzenlenen forumda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bosna Hersek ziyaretinde ekonomik ilişkilere verdiği önem için teşekkürlerini ileterek, "Türkiye, ekonomi dahil tüm alanlarda stratejik ortağımız." diye konuştu.

Caferoviç, "Bu forumu kalpten destekliyorum. Ekonomik bağları güçlendirmenin en iyi yolu, iş adamlarını tanıştırmak ve yeni bağlantılar kurmak için fırsatlar oluşturmaktır." dedi.

Ülkesi ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğuna dikkati çeken Caferoviç, şunları kaydetti:

"Halklarımız arasındaki bu güçlü kültür ve medeniyet bağları günümüze kadar gelmiştir. Bu nedenle Türkiye, Bosna Hersek için ayrı bir öneme sahiptir. 2003'te Serbest Ticaret Anlaşmasını ilk imzaladığımızda, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 70 milyon dolardı şu an ise yaklaşık 850 milyon dolara ulaştı ve amacımız yıl sonuna kadar bu hacmi 1 milyar dolara ulaştırmak."

Ülkesinin Türkiye ile ekonomik iş birliklerine devam etmede kararlı olduğunu kaydeden Caferoviç, "Bosna Hersek Dış Ticaret Odası verilerine göre, Türkiye, Bosna Hersek'teki en büyük yabancı yatırımcılar arasında ikinci sırada yer almakta." dedi.

Caferoviç, ülkesinin Avrupa pazarına yakın bir konumda olması dolayısıyla Türk yatırımcılar için iyi fırsatlar sunduğunu söyledi ve ülkesindeki tüm kurumların kapılarının Türk yatırımcılara açık olduğunu vurguladı.

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