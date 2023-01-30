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Dünya

Boris Johnson: Putin, beni Ukrayna savaşı öncesi füze saldırısıyla tehdit etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Şubat 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşı öncesi kendisini "füze saldırısıyla" tehdit ettiğini söyledi.

Dilara Karataş   | 30.01.2023
Boris Johnson: Putin, beni Ukrayna savaşı öncesi füze saldırısıyla tehdit etti

Ankara

BBC'nin hazırladığı belgeselde Putin'in, diğer ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmeler incelendi.

Belgeselde Johnson ve Putin'in telefon görüşmesine dair ayrıntılara yer verildi.

Johnson, Şubat 2022'de Putin ile "çok uzun" süren görüşmesinde Ukrayna'yı işgal etmelerinin "mutlak bir felaket" olacağı konusunda Putin'i uyarmasının ardından tehdit edildiğini belirtti.

Ukrayna'yı işgal etmelerinin Batı'nın yaptırımlarına yol açacağı ve NATO'nun Rusya sınırlarına daha fazla asker göndereceği konusunda Putin'i uyardığını kaydeden Johnson, Ukrayna'nın "yakın gelecekte" NATO'ya katılmayacağını söyleyerek Putin'in askeri harekatını caydırmaya çalıştığını kaydetti.

Putin'in kendisini "füze saldırısıyla" tehdit ettiğini aktaran Johnson, "Bir noktada beni tehdit etti ve 'Boris, seni incitmek istemiyorum ama bu füzeyle sadece bir dakika sürer.' dedi." ifadesini kullandı.

Johnson, "Ancak ses tonunun rahatlığından ve kayıtsızlık havasından, onun müzakereye yönlendirme girişimlerimle dalga geçtiğini hissettim." görüşünü paylaştı.

Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 22 Ocak'ta Kiev'de bir araya gelmişti.

Johnson, Ukrayna'ya, Rusya'yla devam eden savaşı 2023'te bitirebilmesi için destek vereceklerini belirtmişti.

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