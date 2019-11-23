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Dünya

Bolivya'da Morales hakkında 'ayaklanma çıkarmak' suçlamasıyla soruşturma

Bolivya Başsavcılığı, muhaliflerin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales hakkında "geçici hükümeti devirmek ve teröre destek" suçlamasıyla soruşma başlattı.

Sinan Doğan   | 23.11.2019
Bolivya'da Morales hakkında 'ayaklanma çıkarmak' suçlamasıyla soruşturma

Ankara

Bolivya basınında çıkan haberlere göre, büyük bir siyasi kriz ve şiddet dalgasından geçen ülkede, Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, Morales'e ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı paylaştı. 

Anez, Morales'in yerli halk liderleriyle yaptığı telefon görüşmesine ait olduğunu öne sürdüğü ses kaydında, eski Devlet Başkanının, "Ülkenin çeşitli bölgelerinde yakıt ve yiyeceklerin ulaşımının engellemesini istediğini" ileri sürdü.

Bolivya'da Başsavcılık bu iddialar üzerine, Morales hakkında terör soruşturması açılmasına karar verdi.

Morales'in, söz konusu ses kaydında, yerli halk lideri Faustino Yucra Yarwi'ye "Halka zarar vermemek için barikatların dikkatlice kurulması lazım. Irkçı ve darbeci diktatörlükle (geçici başkan Anez'i kast ederek) sıkı bir şekilde mücadele etmeliyiz." sözlerini sarf ettiği öne sürüldü.

Ordunun baskısıyla istifası sonrası Meksika'ya iltica eden Morales ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, iddialara ilişkin videoyu "montaj" olarak nitelendirerek "Savcılık bana eski bir memur gibi muamele ediyor. Buna şaşırmıyorum. Son günlerde kurşunlarla öldürülen 30 kardeşimizin nedeni araştırılmıyor." ifadelerini kullandı.

Bolivya'daki kriz 

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı. 

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı. 

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.  

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

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