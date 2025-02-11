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Dünya

BM'ye göre KDC'deki çatışmalar, yerinden edilmiş kişileri yeniden iç göçe zorladı

UNOCHA Sözcüsü Laerke, güvenlik kuvvetleri ile isyancı grup M23 arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Kongo Demokratik Cumhuriyetinin Goma şehrindeki 110 binden fazla yerinden edilmiş kişinin yeniden ülke içinde başka bölgelere göç ettiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
BM'ye göre KDC'deki çatışmalar, yerinden edilmiş kişileri yeniden iç göçe zorladı

Cenevre

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

KDC'deki Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'da bulunan, yerinden edilmiş binlerce kişinin yeniden göç ederek çatışma olmayan bölgelere doğru gittiğini bildiren Laerke, "Saha raporlarımız, 110 binden fazla yerinden edilmiş kişinin Goma'daki kampları terk ederek Masisi, Rutshuru ve Nyiragongo'daki köylere taşınmaya başladığını gösteriyor." dedi.

Laerke, M23 temsilcilerinin 2 gün önce Goma'da ve kamplarda yaşayan yerinden edilmiş kişilere, köylerine geri dönmeleri için verdiği 72 saatlik ültimatom nedeniyle endişeli olmaya devam ettiklerini kaydetti.

Tüm geri dönüşlerin gönüllü olması gerektiğinin altını çizen Laerke, "Geri dönüşlerin uluslararası insancıl hukuka uygun olarak güvenli, bilgilendirilmiş ve onurlu koşullar altında gerçekleşmesi gerektiğini yineliyoruz." diye konuştu.

Laerke, KDC'de ülke içindeki yerinden edilmelerin planlanmadan gerçekleşmesinin insani yardım faaliyetleri ve altyapıyı da olumsuz etkilediğine işaret etti.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrolüne alan M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

M23'ün ateşkes ilan etmesi üzerine KDC hükümeti, "isyancıların tek taraflı ateşkes ilanının yanıltıcı propaganda" olduğunu savunarak çatışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

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