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Dünya

BM'ye göre, çatışmaların yaşandığı Libya'daki "açmaz"ı kırmanın yolu seçimlerden geçiyor

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın başkenti Trablus'ta iki grup arasında süren çatışmalar sonrası, ülkenin içine sürüklendiği "çıkmaz"dan kurtarılması için seçim çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 31.08.2022
BM'ye göre, çatışmaların yaşandığı Libya'daki "açmaz"ı kırmanın yolu seçimlerden geçiyor

Birleşmiş Milletler

BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo, BM Güvenlik Konseyinde dün yaptığı konuşmada, "Seçim sürecinin uygulanmasında devam eden açmaz ve sürekli gecikmeler, Trablus ile çevresinde, potansiyel olarak tüm Libyalılar için büyüyen bir güvenlik tehdidi oluşturuyor." dedi.

Öte yandan Dicarlo, Ulusal Birlik Hükümeti'nin çatışmalara dahil olan Fethi Başağa yanlılarını tutuklama niyetinin sivil nüfusu etkileyecek çatışmaları tetikleyebileceğini ifade etti.

Dicarlo, tarafları aralık ayından bu yana çıkmaza giren seçimlerin zamanlamasına ve anayasal çerçeveye ilişkin uzlaşmaya varmaya çağırdı.

Libya'daki çatışmalar

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtiliyordu.

27 Ağustos sabahı başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 159'a yükseldiği bildirilmişti.


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