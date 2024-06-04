Dolar
32.26
Euro
35.13
Altın
2,333.37
ETH/USDT
3,762.60
BTC/USDT
68,918.00
BIST 100
10,551.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Olay yerinden yayındayız Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İstanbul’da basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

BM'ye göre 2022’de silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik 27 bin 180 ağır ihlal gerçekleşti

Dünyada her yıl çok sayıda çocuk çatışmalar sebebiyle hayatını kaybederken Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre 2022’de dünya genelinde yaşanan silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik 27 bin 180 ağır ihlal oluştu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
BM'ye göre 2022’de silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik 27 bin 180 ağır ihlal gerçekleşti

Ankara

BM, 1982'de 4 Haziran'ı, İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinli ve Lübnanlı çocuklar için "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" ilan etti.

BM'ye göre, çocuklara karşı işlenen suçlar, cinayet, cinsel istismar, sakatlama, savaşta kullanma, insani yardıma erişimi engelleme ve alıkoyma gibi eylemlerden oluşuyor.

BM'nin çatışma kurbanı çocuklarla ilgili 2022 yılına ilişkin yayımladığı raporda, çocukların silahlı çatışmalardan orantısız bir şekilde etkilenmeye devam ettiği ortaya kondu.

Raporda, 2022’de yaşanan silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik 27 bin 180 ağır ihlal olduğu ifade edildi.

2021’de yaşanan silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik 23 bin 982 ağır ihlal olduğu tespit edilmişti.​​​​​​​

Veriler, 18 bin 890 çocuğun maruz kaldığı ihlaller arasında en çok cinayet, sakatlama, savaşta kullanma ve alıkoyma olduğunu gösterdi.

Raporda, aynı dönemde 2 bin 985 çocuğun öldürüldüğü, 5 bin 655 çocuğun sakat bırakıldığı ve 7 bin 622 çocuğun savaşta kullanıldığı belirtildi.

Ağır ihlallerde artış

Rapora göre, çatışmaların yeni alanlara yayılması Myanmar'da ağır ihlallerin yüzde 140 oranında artmasına sebep olurken, silahlı gruplar ve toplumlar arası şiddet nedeniyle Güney Sudan'daki ağır ihlallerde yüzde 135'lik bir artışla çocukların olumsuz etkilenmesine yol açtı.

BM tarafından "terörist grup" olarak tanımlananlar da dahil olmak üzere silahlı grupların faaliyetlerindeki artışın, başta Burkina Faso olmak üzere durumun ciddi şekilde kötüleşmesine neden olduğu ve ağır ihlallerde yüzde 85'lik bir artışa yol açtığı kaydedildi.

Orta Doğu ve Afrika ülkeleri çocukların çatışmalardan en çok etkilendiği bölgeler

Her ne kadar ağır ihlallerin tespitinin zor olduğu belirtilse de, en yüksek sayıda ağır ihlalinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İsrail, Somali, Ukrayna, Afganistan ve Yemen'de görüldüğü belirtildi.

Ukrayna, Burkina Faso, İsrail, Myanmar, Mali ve Afganistan başta olmak üzere okullara ve hastanelere saldırıların yüzde 112 oranında arttığına dikkat çekilen raporda, çocuklara karşı gerçek mermi ve aşırı güç kullanımının da yükseldiği belirtildi.

İhlallerde cinsiyet farkı

Dünya genelinde çatışmalar sebebiyle çocuklara yönelik ağır ihlallerin arttığı kaydedilirken, kız ve erkek çocuklarının farklı ihlallerden daha çok etkilendiği ifade edildi.

Erkek çocuklarının, savaşta kullanma, öldürme, sakat bırakma ve alıkoyma olaylarından daha fazla etkilendiği belirtilirken, kız çocuklarının ise çatışmayla bağlantılı cinsel şiddet ve istismardan orantısız bir şekilde olumsuz etkilendiği ifade edildi.

2021'e ilişkin rapor

BM'nin geçen seneki raporunda ise, 2021’de yaşanan silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik 23 bin 982 ağır ihlal olduğu ifade edilmişti.

Kayda giren verilere göre, toplam 19 bin 165 çocuğun maruz kaldığı ihlaller arasında en çok cinayet, sakatlama, savaşta kullanma ve insani yardıma erişimi engelleme yer almıştı.

Rapora göre, aynı dönemde 2 bin 515 çocuk öldürülmüş, 5 bin 555 çocuk sakat bırakılmıştı.

BM, 6 bin 310 çocuğun savaşlarda kullanıldığını aktarırken 3 bin 945 çocuğun insani yardımlara erişiminin engellendiğini kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
BM
Bu haberi paylaşın
Ücretli alışveriş poşetleriyle 1 milyon tondan fazla plastik atık oluşumu engellendi
Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş başladı
Köpek saldırısında ölen çocuğun ailesi yasal düzenleme istiyor
Türkiye'nin kurban bağışları dünya mazlumlarının sofrasına ulaşacak
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı

Benzer haberler

BM'ye göre 2022’de silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik 27 bin 180 ağır ihlal gerçekleşti

BM'ye göre 2022’de silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik 27 bin 180 ağır ihlal gerçekleşti

BM raportörlerinden Chicago'daki sistematik ırkçı polis şiddetine karşı daha çok eylem çağrısı

BM: Gazze enkaz haline geldi, Filistinliler insanlık dışı şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor

BM, Libya açık denizlerinde gemilerin denetlenmesi yetkisinin süresini uzattı

BM, Libya açık denizlerinde gemilerin denetlenmesi yetkisinin süresini uzattı
BM: 7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişleri yüzde 67 azaldı

BM: 7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişleri yüzde 67 azaldı
BM: Gazze'deki Filistinliler uygun yaşam şartlarının bulunmadığı bölgelere kaçıyor

BM: Gazze'deki Filistinliler uygun yaşam şartlarının bulunmadığı bölgelere kaçıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet