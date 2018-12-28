BM'nin Hudeyde ateşkes komitesinin ilk toplantılarından sonuç çıkmadı

Birleşmiş Milletler başkanlığındaki "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin İsveç'te varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin ilk toplantısında herhangi bir sonuç elde edilemedi.

YEMEN

Yemen'deki ateşkesi denetlemekle görevli Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin (RCC) İsveç'te varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin ilk toplantısında herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Yemen hükümet güçlerinden Amalika (Devler) Güçleri Sözcüsü Memun el-Mehcemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin (RCC) ilk toplantılarının herhangi bir ilerleme kaydedilmeksizin sona erdiğini belirtti.

Mehcemi, bugün de yürütülen görüşmelerin ardından Komitenin üç üyesinin Hudeyde'den ayrıldığını söyledi. Mehcemi, tarihine ilişkin detay vermeksizin Komitenin başka toplantılar da düzenleyeceğini ifade etti.

Toplantılarda, Hudeyde kenti ve limanından her iki tarafa bağlı silahlı güçlerin çekilmesi konusuna yoğunlaşıldığını belirten Mehcemi, kentin ana çıkış noktası güneydoğu yolunun açılması, mayınların temizlenmesi ve kontrol noktalarının kaldırılması meselelerinin de toplantılarda ele alındığını dile getirdi.

Mehcemi, komitenin İsveç'te varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin bir ilerleme kaydedemediğine dikkati çekerek, "Husiler Hudeyde'den çıkmayacaklar ve kenti yerel makamlara teslim etmeyecekler." dedi.

Ateşkesin de defalarca ihlal edildiğini savunan Mehcemi, uluslararası komisyonun kentte bulunduğu sırada dahi Hudeyde'ye bağlı Beyt el-Fakih ve Direyhmi kasabalarında Husilerin ateşkesi defalarca ihlal ettiğini söyledi.

RCC'nin ilk toplantısı ülkenin batısındaki Hudeyde'de, BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde 26 Aralık'ta başlamıştı.

Yemen'in hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarı, BM Güvenlik Konseyi'nde 21 Aralık'ta yapılan oylamada kabul edilmişti.

Muhabir: Hamdi Yıldız