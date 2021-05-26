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Dünya

BMGK'deki Avrupa ülkeleri ve ABD, ICAO'dan Belarus'un zorla uçak indirmesini soruşturmasını istedi

BMGK'deki Avrupa ülkeleri ve ABD, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünden Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının "zorla" Minsk'e indirilmesi ve Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin soruşturma başlatmasını istedi.

Betül Yürük   | 26.05.2021
BMGK'deki Avrupa ülkeleri ve ABD, ICAO'dan Belarus'un zorla uçak indirmesini soruşturmasını istedi

New York

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK), Belarus hükümetinin zorla uçak indirmesi ve muhalif bir gazeteciyi gözaltına almasını kapalı oturumda görüştü.

Konseydeki Avrupa ülkeleri Estonya, Fransa, İrlanda, Norveç ve İngiltere, konseyin eski üyelerinden Almanya ve Belçika ile ABD, toplantı sonrası ortak bir açıklama yaparak, Ryanair'a ait bir uçağın hava güvenliği tehlikeye atılarak zorla indirilmesini ve Belaruslu gazeteci Raman Pratasevich ile kız arkadaşı Sofia Sapega'nin gözaltına alınmasını kınadı.

Yüzden fazla yolcunun bulunduğu uçağın zorla başkent Minsk'e indirilmesinin uluslararası sivil havacılık güvenliği ile Avrupa'nın güvenliğine bariz bir saldırı olduğu ve uluslararası hukuku aleni bir şekilde ihlal ettiği belirtilen açıklamada, ICAO'dan söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatması istendi.

Kabul edilemez bu olayın sorumlularının hesap vermesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, gözaltına alınan gazeteci Pratasevich ile Sapega'nın derhal serbest bırakılması çağrısı da yapıldı.

Atina-Vilnius seferini yapan uçağın Minsk'e indirilmesi

Atina'dan Vilnius'a seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak, dün Belarus hava sahasındayken bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmış, güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan, sosyal medya hesabı kurucusu Belarus vatandaşı Raman Pratasevich gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

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