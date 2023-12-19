Dolar
29.09
Euro
31.96
Altın
2,039.95
ETH/USDT
2,180.10
BTC/USDT
42,299.00
BIST 100
7,725.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor yönetiminin, maçın 75. dakikasında sahadan çekilmesi kararına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması ikinci kez ertelendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için ikinci kez ertelendi.

Şerife Çetin  | 19.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması ikinci kez ertelendi

New York

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, New York yerel saatiyle 17.00'de düzenlenmesi planlanan oylama iptal edildi.

İkinci kez ertelenen oylamanın, 20 Aralık'ta gerçekleşmesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynaklar, ABD'nin henüz Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hazırlanan Gazze tasarısına ikna olmadığını, destekleyen ülkelerin ise bir kez daha konuya ilişkin sunulan tasarının veto edilmemesi için müzakereleri sürdürme kararı aldığını aktardı.

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hala karar tasarısı üzerinde diğer aktörlerle birlikte çalışıyoruz. Ne noktada olduğumuzu şimdiden söyleyemem, bugün yürütülecek müzakerelere bir bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yardımların erişimi için çatışmalara ara talep ediliyor

Karar tasarısında Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ediliyor.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan karar tasarısında, BM Genel Sekreteri'nden yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması isteniliyor.

BM'nin yardımların insani yardım olduğunu teyit etmesi ve yardımların türleri hakkında "Filistin Yönetimi ve İsrail'e" bilgi vermesi istenilen karar tasarısında, yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması çağrısına yer veriliyor.

Karar tasarısında tüm rehinelerin serbest bırakılması talep edilirken, her türlü uluslararası insancıl hukuk ihlali kınanıyor.

Guterres 99. maddeyi işletmişti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti.

Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun ardından 8 Aralık'ta BMGK'de yapılan oylamada Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı ABD tarafından veto edilmişti.

ABD daha önce 16 , 18 ve 25 Ekim'de de BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını da veto etmişti.

BMGK'de 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: Asla fay hatları üzerinde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz
Türkiye-Irak heyetler arası görüşmesine ilişkin ortak sonuç bildirisi yayımlandı
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: AA'nın 'Kanıt' adlı eseri, İsrail'in işlediği insanlık suçlarını gözler önüne seriyor
Bakan Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagodinsky'yi kabul etti
Altun: AA, Gazze'de muhteşem bir gazetecilik performansı sergilemeye devam ediyor

Benzer haberler

BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması ikinci kez ertelendi

BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması ikinci kez ertelendi

Tunus Ulusal Barosu, Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde dava açmaya hazırlanıyor

ABD'li Senatör Sanders'tan ülkesine BMGK'de oylanacak Gazze tasarısına "evet" deme çağrısı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Anadolu Ajansı çalışanlarının basın özgürlüğü için mücadeleleri çok değerlidir

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Anadolu Ajansı çalışanlarının basın özgürlüğü için mücadeleleri çok değerlidir
BM Raportörü'nden AB Komisyonu Başkanı'na Gazze'de soykırımı önlemeye çalışması çağrısı

BM Raportörü'nden AB Komisyonu Başkanı'na Gazze'de soykırımı önlemeye çalışması çağrısı
Amerikalıların yarıdan fazlası Biden'ın Gazze'ye yönelik politikasını onaylamıyor

Amerikalıların yarıdan fazlası Biden'ın Gazze'ye yönelik politikasını onaylamıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet