Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,573.50
BTC/USDT
38,972.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BMGK'dan sonra Arap İçişleri Bakanları Konseyi de Husileri terör örgütü olarak tanımladı

Arap İçişleri Bakanları Konseyinin, Yemen'de İran destekli Husilerin "terör örgütü" olarak kabul edilmesi ve Arap "kara listesine" alınması yönünde karar verdiği belirtildi.

Gülşen Topçu   | 13.03.2022
BMGK'dan sonra Arap İçişleri Bakanları Konseyi de Husileri terör örgütü olarak tanımladı

İstanbul

Arap İçişleri Bakanlarının, 2 Mart'ta Tunus'ta gerçekleştirdiği 39. dönem toplantısında alınan kararlara ilişkin Konseyden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Husilerin, 21 Eylül 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmelerinden bu yana Yemen halkına karşı işledikleri "öldürme, yerinden etme, hapse atma ve işkence" gibi suçlar ve komşu ülkeler ile su yollarına yönelik ihlalleri nedeniyle terör örgütü olarak ilan edilmesine ve Arap kara listesine alınmasına karar verildi.

Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, Tunus'taki toplantıda yaptığı konuşmada, Husilerin ülke sınırlarını aşan ve kanun tanımaz eylemleri nedeniyle terör listesine alınması için sarf ettikleri çabaya destek verilmesini istemişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 28 Şubat'ta gerçekleştirilen toplantıda Yemen'deki Husileri ilk kez "terör örgütü" olarak tanımlamış, örgüte yönelik uluslararası silah ambargosunu uzatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde azaldı
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Türkiye'de 20 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bini geçti
Çin'de son 24 saatte 588, Hong Kong'da 29 bin 381 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

BMGK'dan sonra Arap İçişleri Bakanları Konseyi de Husileri terör örgütü olarak tanımladı

BMGK'dan sonra Arap İçişleri Bakanları Konseyi de Husileri terör örgütü olarak tanımladı

BM Dünya Gıda Programı: Yemen'de açlıkla mücadele için finansman bulunmalı

UNICEF: Yemen'deki savaş nedeniyle iki ayda 47 çocuk öldü veya yaralandı

UNICEF: Milyonlarca Yemenli açlığa sürükleniyor

UNICEF: Milyonlarca Yemenli açlığa sürükleniyor
BM: Yemen'de 2021'de şiddetli yağış ve selden 240 bin kişi etkilendi

BM: Yemen'de 2021'de şiddetli yağış ve selden 240 bin kişi etkilendi
AB: Yemen kadınlar için dünyanın en zor ülkelerinden biri

AB: Yemen kadınlar için dünyanın en zor ülkelerinden biri