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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BMGK'da Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi tasarısını ABD 4. kez veto etti

BM Güvenlik Konseyi’nde, Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi

Şerife Çetin  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
BMGK'da Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi tasarısını ABD 4. kez veto etti

New York

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