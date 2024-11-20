BMGK'da Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi tasarısını ABD 4. kez veto etti
BM Güvenlik Konseyi’nde, Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi
New York
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