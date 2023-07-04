Dolar
26.07
Euro
28.42
Altın
1,929.93
ETH/USDT
1,952.20
BTC/USDT
30,972.00
BIST 100
6,036.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

BMGK, yapay zekanın küresel barışa olası tehditleri hakkında ilk toplantısını düzenleyecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 18 Temmuz'da, yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğe yönelik potansiyel tehditleri hakkında ilk toplantısını yapacak.

Salih Okuroğlu  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
BMGK, yapay zekanın küresel barışa olası tehditleri hakkında ilk toplantısını düzenleyecek

Birleşmiş Milletler

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Barbara Woodward, yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin başkanlık edeceği toplantıya, uluslararası yapay zeka uzmanlarının yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılacağını duyurdu.

Yapay zeka konulu ilk BMGK toplantısının ülkesinin bu ayki dönem başkanlığı sırasında yapılmasından heyecan duyduğunu dile getiren Woodward, İngiltere'nin yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğe potansiyel tehditlerinin yanı sıra muhtemel faydalarını da incelemeyi hedeflediğini vurguladı.

Woodward, yapay zekanın tekil olarak bir aktör olmadığına dikkati çekerek onu kontrol edebilen ve risklerini görebilenin yine insanlar olduğunu söyledi.

Guterres, yapay zeka sistemine düzen getirilmesi gerektiğini söylemişti

Guterres, 17 Mayıs'ta gazetecilere verdiği demeçte, yapay zekanın silah haline getirilmesinden duyduğu endişeyi de dile getirerek "Bir gün herhangi bir aşamada insana ihtiyaç duymayan silah sistemlerine sahip olacağımız fikri kesinlikle kabul edilemez." demişti.

Yapay zeka alanında düzenleme yapma kolay olmasa da ülkelerin kırmızı çizgiler belirlemeyi kabul etmesi gerektiğine işaret eden Guterres, "Yapay zeka gelişmelerinin ön saflarında yer alan girişimciler bile sisteme bir düzen getirmemiz gerektiğini kabul ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Havaist, pazar günü 23 bin yolcu taşıyarak rekor kırdı
Gaziantep'teki fabrika yangınına müdahale ediliyor
THY'ye "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülü
Büyük İstanbul Otogarı'nda kolon ve kirişlerdeki sıvaların dökülmesiyle demirler ortaya çıktı
Adalet Bakanı Tunç, noterliklerde taşınmaz satışı uygulamasını başlattı

Benzer haberler

Batı Akdenizli ihracatçılar, İngiltere'de gıda sektörü temsilcileriyle buluştu

Batı Akdenizli ihracatçılar, İngiltere'de gıda sektörü temsilcileriyle buluştu

BMGK, yapay zekanın küresel barışa olası tehditleri hakkında ilk toplantısını düzenleyecek

İngiltere: Tahıl anlaşmasının her yenilenme döneminde Rusya korku politikası uyguluyor

Birleşik Krallık, kayıtlardaki en sıcak haziranı yaşadı

Birleşik Krallık, kayıtlardaki en sıcak haziranı yaşadı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Londra'da protesto edildi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Londra'da protesto edildi
İngiltere, Kanada ve Avustralya, İsrail'in yerleşim genişletme kararından "derin endişe" duyuyor

İngiltere, Kanada ve Avustralya, İsrail'in yerleşim genişletme kararından "derin endişe" duyuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet