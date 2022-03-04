BMGK, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer santrale saldırısı üzerine acil toplanıyor
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplanma kararı aldı. Toplantı talebi, İngiltere, ABD, Arnavutluk, Fransa, İrlanda ve Norveç'ten geldi.
Birleşmiş Milletler
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyi, yerel saatle 11.30'da toplanacak.
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Toplantı talebi, İngiltere, ABD, Arnavutluk, Fransa, İrlanda ve Norveç'ten geldi.
Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, ülkedeki çatışmalar sırasında Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.
Kuruldan yapılan açıklamada, santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğü, Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.
Açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirilmişti.
Avrupa'nın en büyük nükleer santrali
Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri" olarak biliniyor.
Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.
Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.