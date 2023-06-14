BMGK, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının çatışmayı tetiklediğini kabul eden tasarıyı onayladı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), "nefret söylemi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük" gibi hususların çatışma başlatabileceğini belirten karar tasarısını onayladı.
New York
Karar tasarısı, BMGK'de oy birliğiyle kabul edildi.
Kararda, devletler, uluslararası ve bölgesel örgütlerin açık bir şekilde şiddet, nefret söylemi ve ayrımcılığın neden olduğu aşırılığı kınaması gerektiği belirtilirken, "Üye ülkeler dinler ve kültürler arası diyaloğun barış ve kalkınmaya olan önemli katkısını gözetmeli." ifadesine yer verildi.
Tüm üye ülkelerin, insan hakları ve temel özgürlükleri koruma ve teşvik etmesi gerektiği aktarılan kararda, eğitim sistemlerinin de barışa hizmet etmesi gerektiğinin altı çizildi.
Kararda, BM Genel Sekreteri'nin bir yılda bu kararın uygulanmasına ilişkin bir rapor hazırlaması talep edilirken, "nefret söylemi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük" gibi hususların çatışma başlatabileceği, tırmandırabileceği ve tekrarına yol açabileceği teyit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.