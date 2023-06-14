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Dünya

BMGK, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının çatışmayı tetiklediğini kabul eden tasarıyı onayladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), "nefret söylemi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük" gibi hususların çatışma başlatabileceğini belirten karar tasarısını onayladı.

Şerife Çetin  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
BMGK, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının çatışmayı tetiklediğini kabul eden tasarıyı onayladı

New York

Karar tasarısı, BMGK'de oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, devletler, uluslararası ve bölgesel örgütlerin açık bir şekilde şiddet, nefret söylemi ve ayrımcılığın neden olduğu aşırılığı kınaması gerektiği belirtilirken, "Üye ülkeler dinler ve kültürler arası diyaloğun barış ve kalkınmaya olan önemli katkısını gözetmeli." ifadesine yer verildi.

Tüm üye ülkelerin, insan hakları ve temel özgürlükleri koruma ve teşvik etmesi gerektiği aktarılan kararda, eğitim sistemlerinin de barışa hizmet etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Kararda, BM Genel Sekreteri'nin bir yılda bu kararın uygulanmasına ilişkin bir rapor hazırlaması talep edilirken, "nefret söylemi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük" gibi hususların çatışma başlatabileceği, tırmandırabileceği ve tekrarına yol açabileceği teyit edildi.

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