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Dünya

BMGK, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak.

Şerife Çetin  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
BMGK, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak

New York

BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının bugün yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.

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