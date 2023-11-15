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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BMGK, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" tasarısını kabul etti

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti.

Şerife Çetin  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
BMGK, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" tasarısını kabul etti

New York

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