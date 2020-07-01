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Dünya

BMGK 90 gün küresel insani ateşkes talep eden kararı kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 90 gün küresel insani ateşkes talep eden kararı kabul etti.

Betül Yürük   | 01.07.2020
BMGK 90 gün küresel insani ateşkes talep eden kararı kabul etti

New York
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 90 gün küresel insani ateşkes talep eden kararı kabul etti. 

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