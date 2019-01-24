BM'den Venezuela'da taraflara tansiyonu düşürme çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da taraflara tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme çağrısında bulundu.

anasayfa > dünya 24.01.2019

BM'den Venezuela'da taraflara tansiyonu düşürme çağrısı

DAVOS

BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da taraflara tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme çağrısında bulundu.

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