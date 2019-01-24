BM'den Venezuela'da taraflara tansiyonu düşürme çağrısı

DAVOS
BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da taraflara tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme çağrısında bulundu.
- Venezuela'da Guaido kendini devlet başkanı ilan etti
- Trump Guaido'yu Venezuela'nın 'geçici başkanı' olarak tanıdı
- Maduro'dan Venezuelalılara seferberlik çağrısı
- Venezuela lideri Maduro ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini duyurdu
- Pompeo Venezuela'daki Amerikalı diplomatların çekilmeyeceğini açıkladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya destek
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