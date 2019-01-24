BM'den Venezuela'da taraflara tansiyonu düşürme çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da taraflara tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme çağrısında bulundu.

DAVOS

BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da taraflara tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme çağrısında bulundu.

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