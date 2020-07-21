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Dünya

BM'den sağlık ve ekonomik kriz ile karşı karşıya olan İsrail ile Filistin'e müzakerelere başlama çağrısı

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, İsrail ve Filistin'in artan Kovid-19 vakaları, giderek büyüyen ekonomik kriz ve Batı Şeria'nın ilhak edilmesi tehdidi karşısında diplomasi ile müzakerele yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Betül Yürük   | 21.07.2020
BM'den sağlık ve ekonomik kriz ile karşı karşıya olan İsrail ile Filistin'e müzakerelere başlama çağrısı

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail ve Filistin'in artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, giderek büyüyen ekonomik kriz ve Batı Şeria'nın ilhak edilmesi tehdidi karşısında diplomasi ile müzakerele yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyini bölgedeki gelişmeler hakkında bilgilendiren Mladenov, hem İsrail hem Filistin'in sağlık krizi ve ekonomik krizle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

İsrail ve Filistin'in salgın ve ekonomik kriz karşısında halklarını koruma yükümlülüğü olduğunu ifade eden Mladenov, işsizliğin yüzde 20'nin üzerine çıktığı İsrail'de binlerce kişinin sokaklara çıktığına, geliri yüzde 80 azalan Filistin'in ise ekonomisinin halkın her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde tamamen çökme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu endişe verici gelişmelerin ve İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak tehdidinin mevcut durumun daha fazla sürdürülebilir olmadığını gözler önüne serdiğini belirten Mladenov, her iki tarafa da '' diplomasiyi yeniden başlatmalıyız'' çağrısı yaptı.



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