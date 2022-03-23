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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM'den 'Rusya-Ukrayna savaşı Ortadoğu ve Afrika'da gıda krizine neden olabilir' uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Ortadoğu ve Afrika'da "gıda krizine" neden olabileceği uyarısında bulundu.

Betül Yürük   | 23.03.2022
BM'den 'Rusya-Ukrayna savaşı Ortadoğu ve Afrika'da gıda krizine neden olabilir' uyarısı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Ukrayna ve Rusya'dan buğday ithalatına bel bağlayan ülkelerin sorun yaşayabileceğine dikkati çekti.

"Mısır, Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve Yemen dahil çok sayıda ülke buğdaylarının en az yarısını Ukrayna veya Rusya'dan ithal ediyor" diyen Guterres, "Gıda, yakıt ve gübre fiyatları hızla yükseliyor, tedarik zincirlerinde aksaklıklar yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Guterres, bu durumun en çok yoksulları vurduğunu ve dünya genelinde "siyasi istikrarsızlık ve huzursuzluk tohumları ektiğini" söyledi.

Önemli bir buğday üreticisi olan Ukrayna, dünyanın en büyük 5'inci buğday ihracatçısı konumunda bulunuyor. Rusya ve Ukrayna ise küresel buğday üretiminin yüzde 14'ünü, küresel buğday ihracatının ise yüzde 29'unu karşılıyor.

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