Dolar
34.49
Euro
36.24
Altın
2,669.85
ETH/USDT
3,356.60
BTC/USDT
98,342.00
BIST 100
9,367.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den Netanyahu hakkındaki tutuklama emrinin ardından "UCM'nin kararlarına uyma" çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Laurence, "Roma Statüsü'ne taraf olan ülkeler, UCM'nin kararlarına saygı gösterme ve bunları yürürlüğe koyma yükümlülüğüne sahiptir ve bu doğrultuda hareket etmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Muhammet İkbal Arslan, Şerife Çetin  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
BM'den Netanyahu hakkındaki tutuklama emrinin ardından "UCM'nin kararlarına uyma" çağrısı

CENEVRE

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin ardından, "Roma Statüsü'ne taraf olan ülkeler, UCM'nin kararlarına saygı gösterme ve bunları yürürlüğe koyma yükümlülüğüne sahiptir ve bu doğrultuda hareket etmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Laurence, AA muhabirinin, UCM'nin, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

UCM'nin Roma Statüsü kapsamındaki bağımsızlığına ve yetkisine, yargı yetkisine sahip olduğu tüm durumlar ve davalarda saygı duyduklarını belirten Laurence, şunları kaydetti:

"En ciddi uluslararası suçlar için hesap verebilirliği artırma çalışmalarını tam anlamıyla destekliyoruz. Roma Statüsü'ne taraf olan ülkeler, UCM'nin kararlarına saygı gösterme ve bunları yürürlüğe koyma yükümlülüğüne sahiptir ve bu doğrultuda hareket etmelerini bekliyoruz."

UCM, bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

BM: Genel Sekreter, UCM'nin görevine ve bağımsızlığına saygı duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emriyle ilgili, "BM Genel Sekreteri, UCM'nin görevine ve bağımsızlığına saygı duyuyor." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konuyu takip ettiklerini aktaran Dujarric, "BM Genel Sekreteri, UCM'nin görevine ve bağımsızlığına saygı duyuyor." dedi.

Netanyahu'nun Eylül 2025'te BM Genel Kurulu'na katılması halinde tutuklanma ihtimali bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya Dujarric, "Buradaki güvenliğimiz, bizi ve binayı korumakla yükümlü. Birilerini tutuklamakla değil." yanıtını verdi.

Dujarric, birinin UCM tarafından hakkında tutuklama emri bulunmasının, BM toplantılarına katılımını nasıl etkileyeceğine ilişkin ise bunun BM etkinliklerinin gerçekleştiği ülkeyle alakalı bir durum olduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dahil BM yetkililerinin, UCM tarafından hakkında tutuklama emri bulunan kişilerle görüşmesine ilişkin ise Dujarric, buna dair kuralların 2013'te yayımlanan bir belgeyle belirlendiğini aktardı.

Buna göre, BM yetkilileri ve hakkında tutuklama emri bulunan kişiler arasında irtibat bulunmaması gerektiğini ifade eden Dujarric, diğer taraftan özellikle üst düzey yetkililerin temel sorunları çözmek ve görevlerini yerine getirmek için söz konusu kişilerle kısıtlı temas kurabileceğini belirtti.

Dujarric, bu tür irtibatların ise UCM'ye yazılı olarak bildirildiğini söyledi.

"Yükümlülükleri yerine getirmek önem taşıyor"

AA muhabirinin, "Genel Sekreter, UCM talebinin uygulanması için bir çağrıda bulunacak mı? UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a yönelttiği suçlamalar arasında insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları bulunuyor. Bu noktadan sonra BM'nin Gazze'deki durumu tanımlama şekli değişecek mi?" sorularına cevap veren Dujarric, üye ülkelerin farklı anlaşma ve şartlara imza attığını belirtti.

Dujarric, "Eğer bir örgüte üyeyseniz ya da anlaşmaya tarafsanız, o zaman buna göre yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin Gazze'deki durumu tanımlamak için kullandığı ifadelerin çok açık ve istikrarlı olduğunu dile getiren Dujarric, BM Genel Sekreteri dahil birçok üst düzey yetkilinin, Gazze'de uluslararası hukuk ihlallerine dikkati çektiğini kaydetti.

UCM bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Antalya Valiliğinden yağış uyarısı
DMM "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntüler izletti" iddiasını yalanladı
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Fethiye'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Benzer haberler

BM: Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen çocuk sayısı 3 katına çıktı

BM: Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen çocuk sayısı 3 katına çıktı

Netanyahu, UCM'nin kendisi hakkında verdiği tutuklama emrini tanımayacaklarını söyledi

Kanada, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararının ardından ülkeleri uluslararası hukuka uymaya çağırdı

BM'den Netanyahu hakkındaki tutuklama emrinin ardından "UCM'nin kararlarına uyma" çağrısı

BM'den Netanyahu hakkındaki tutuklama emrinin ardından "UCM'nin kararlarına uyma" çağrısı
Tel Aviv yönetimi UCM kararına uyacaklarını söyleyen Hollanda Dışişleri Bakanı'nın İsrail ziyaretini iptal etti

Tel Aviv yönetimi UCM kararına uyacaklarını söyleyen Hollanda Dışişleri Bakanı'nın İsrail ziyaretini iptal etti
İsrail Meclisindeki Arap partisinden UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararına destek

İsrail Meclisindeki Arap partisinden UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararına destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet