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Dünya, Koronavirüs

BM'den koronavirüs salgınıyla mücadelede bütün ülkelere çabaları artırma çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, "Birlikte bu pandeminin seyrini değiştirebiliriz. Bütün hükümetlere virüsle mücadelede çabalarını artırması çağrısı yapıyorum." dedi.

Betül Yürük   | 12.03.2020
BM'den koronavirüs salgınıyla mücadelede bütün ülkelere çabaları artırma çağrısı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "pandemi" olarak nitelendirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortak bir tehdit olduğunu belirterek, bütün hükümetlere salgınla mücadelede çabalarını artırmaları çağrısı yaptı.

Guterres, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi kategorisine almasının ardından, yazılı bir açıklama yaparak sorumluluk ve dayanışma çağrısında bulundu.

Virüs ile mücadele ederken, korkunun yayılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini belirten Guterres, ''Birlikte bu pandeminin seyrini değiştirebiliriz. Bütün hükümetlere virüsle mücadelede çabalarını artırması çağrısı yapıyorum. Herkesi etkileyen bu kriz karşısında hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz.'' ifadesini kullandı.



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