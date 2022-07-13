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Dünya

BM'den, Karadeniz'den dünyaya tahıl nakliyatı konusunda Türkiye'nin çabalarına övgü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin Karadeniz'den güvenli tahıl nakliyatının gerçekleşebilmesi için ortaya koyduğu çabalara teşekkür etti.

Mücahit Oktay   | 13.07.2022
BM'den, Karadeniz'den dünyaya tahıl nakliyatı konusunda Türkiye'nin çabalarına övgü

New York

New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulunan Guterres, Türk hükümetinin Rusya ile Ukrayna krizi arasında Karadeniz'den tahıl nakliyatı konulu İstanbul toplantısını düzenlemek için gösterdiği "seçkin çabalardan duyduğu memnuniyeti" dile getirdi.

Genel Sekreter Guterres, şunları söyledi:

"Bugün İstanbul'da, Ukrayna gıda ürünlerinin Karadeniz üzerinden güvenli şekilde ihraç edilmesini sağlamak için kararlı bir adıma tanık olduk. Türkiye hükümetine bu görüşmeleri gerçekleştirmek için gösterdiği olağanüstü çabalar ve ilerlemedeki önemli rolü için teşekkür ediyorum. Bugün, insanların acılarını dindirmek, dünyadaki açlığı hafifletmek, gelişmekte olan ülkeleri desteklemek ve bir miktar istikrar sağlamak için bir umut ışığımız var. Bu, kapsamlı bir anlaşma yolunda önemli ve temel bir adım."

Rus ve Ukraynalı yetkililere "yapıcı katılımları için" teşekkürlerini ileten Guterres, "Bugün İstanbul'dan gelen umut, bize diyaloğun önemini gösteriyor. Bu umut ışığından ilham alarak barış için çok ihtiyaç duyulan, müzakere edilmiş bir çözüme giden yolu aydınlatmaya yardımcı olalım." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki dörtlü toplantı

İstanbul bugün, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerin de katılımıyla Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın taşınmasını görüşmek üzere askeri bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'dan hububat transferini görüşmek üzere düzenlenen dörtlü toplantıda, ilgili tarafların temsilcilerinin yer aldığı bir koordinasyon merkezi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Toplantıda, limanların çıkış ve varış noktalarında ortak denetimlerin yapılması ve seyir güvenliğinin sağlanması konusunda bir anlayışa sahip olunduğunu söyleyen Akar, Ukrayna ve Rus heyetlerinin gelecek hafta Türkiye'de bir araya gelerek tüm detayları gözden geçireceklerini ve "alınan önlemleri" imzalayacaklarını kaydetti.

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