Euro
9.29
Dolar
7.94
BIST 100
1,180.43
Altın
1,902.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den İsrail'e 'Filistin'de 5 bin yeni yasa dışı konutun inşa planını durdurma' çağrısı

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Batı Şeria'da iki gün içinde yaklaşık 5 bin konutun inşa edilmesi planını onaylayan İsrailli yetkililere, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan tüm yerleşim birimi faaliyetlerini durdurması çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 15.10.2020
BM'den İsrail'e 'Filistin'de 5 bin yeni yasa dışı konutun inşa planını durdurma' çağrısı

New York

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, yazılı bir açıklama yaparak, İsrailli yetkililerin 14 ve 15 Ekim'de, Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin konutun inşasına onay verdiğini, ancak söz konusu yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu belirtti.

Yerleşim birimlerinin aynı zamanda barışın önündeki en büyük engellerden biri olduğuna ve bu tür adımların iki devletli çözümü baltaladığına dikkati çeken Mladenov, İsrailli yetkililere tüm yerleşim birimi faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 Kovid-19 vakası açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ekibinde Kovid-19 çıkınca Liderler Zirvesinden ayrıldı
Merkel, sivil toplum temsilcileriyle internet üzerinden Kovid-19 ile mücadeleyi görüştü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 221 bin 895'e yükseldi

Benzer haberler

BM'den İsrail'e 'Filistin'de 5 bin yeni yasa dışı konutun inşa planını durdurma' çağrısı

BM'den İsrail'e 'Filistin'de 5 bin yeni yasa dışı konutun inşa planını durdurma' çağrısı

Netanyahu'dan İsrail-Filistin barışı için 'daha fazla uzlaşı' değerlendirmesi

İsrail Meclis Başkanı'ndan 'toprak karşılığı barış' ilkesi için 'maskaralık' nitelemesi

İsrail iki günde Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 5 bin konutun inşasına onay verdi

İsrail iki günde Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 5 bin konutun inşasına onay verdi
İsrail televizyonu: ABD'nin ültimatomunun ardından Sudan İsrail'le normalleşme kararı aldı

İsrail televizyonu: ABD'nin ültimatomunun ardından Sudan İsrail'le normalleşme kararı aldı
Netanyahu: BAE ile yapılan anlaşmada gizli maddeler yok

Netanyahu: BAE ile yapılan anlaşmada gizli maddeler yok