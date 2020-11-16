Euro
9.15
Dolar
7.74
BIST 100
1,294.89
Altın
1,890.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den İsrail'e 'Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşası planını durdurma' çağrısı

Birleşmiş Milletler, İsrail'den işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ek konut inşası planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Mustafa Deveci   | 16.11.2020
BM'den İsrail'e 'Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşası planını durdurma' çağrısı

Kudüs

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail yönetiminden işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ek konut inşası planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 ek konut inşası için ihale sürecini başlatmasından dolayı endişe duyduğunu belirtti.

Mladenov, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydederek, İsrail yönetimine Givat Hamatos'a yeni konut inşası projesinden vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Söz konusu konutların inşası halinde Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim kenti arasında yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri halkasının daha da sağlamlaşacağını ifade eden Mladenov, "Bu, gelecekte bitişik bir Filistin devleti ve her iki devletin de başkenti Kudüs olan 1967 çizgilerine dayanan müzakere edilmiş iki devletli çözüme ulaşma umutlarına önemli ölçüde zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail yönetimi dün Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 yeni konut inşası projesi için ihale sürecini başlatmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Akdağ: Korona belirtileri çalışmaya engel değildir başlıklı haber tamamen yanlış bir bilgidir
BioNTech ve Fosun Pharma, Çin’de Kovid-19 aşı adayının 2. aşama denemelerine başlayacak
Moderna şirketi de Kovid-19 aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıkladı
İstanbul'da Kovid-19 denetimlerinde 22 Ağustos'tan bu yana 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi
İran'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları: İş yerleri kapatılıyor, şehirler arası seyahat yasaklanıyor

Benzer haberler

Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail Trump’ın gidişinden önce Yahudi yerleşim inşa faaliyetine hız verdi

Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail Trump’ın gidişinden önce Yahudi yerleşim inşa faaliyetine hız verdi

Kudüs'te İsrail, ABD, Bahreyn üçlü toplantısı

BM'den İsrail'e 'Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşası planını durdurma' çağrısı

AB Kudüs Temsilcisi: Yeni Yahudi yerleşim birimleri Filistin devleti olasılığına zarar verir

AB Kudüs Temsilcisi: Yeni Yahudi yerleşim birimleri Filistin devleti olasılığına zarar verir
Karadaği: Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyi'nin bildirisi, yalnızca İsrail'i memnun etti

Karadaği: Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyi'nin bildirisi, yalnızca İsrail'i memnun etti
Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki

Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki