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Dünya

BM'den İsrail ordusunun Refah'ta su deposunu patlatmasına ilişkin açıklama

BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, İsrail ordusunun, Refah kentinde su deposunu patlatmasına ilişkin, "Uluslararası insancıl hukukun çatışmada taraflardan beklentisi çok açık." değerlendirmesinde bulundu.

Şerife Çetin  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
BM'den İsrail ordusunun Refah'ta su deposunu patlatmasına ilişkin açıklama

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, AA muhabirinin "Refah'ta İsrail askerlerinin su deposunu bombalamasıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bir İsrail askeri, bombalamaya ilişkin videoyu 'Tel Sultan su deposunun Şabat'ı onurlandırmak için yok edilişi.' ifadeleriyle paylaştı. Su deposunun İsrail ordusu tarafından ilan edilen sözde 'güvenli bölgede' yer aldığı bildiriliyor. Uluslararası hukuk uyarınca, açlığı savaş metodu olarak kullanmama ilkesi çerçevesinde çatışmalarda sivillerin yaşamı için gerekli olan altyapılara saldırı ve yıkım yasak, buna su depoları da dahil. Bu saldırıya ilişkin tepkiniz nedir?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Saldırıyı görmediğini, o yüzden birebir bununla ilgili yorum yapamayacağını kaydeden Kaag, "Ancak uluslararası insancıl hukukun çatışmada taraflardan beklentisi çok açık. Benim ilave yorumuma ihtiyaç yok." diye konuştu.

Kaag, uluslararası hukuka uyulması gerektiğini belirterek, özellikle temiz su ve hijyen malzemelerinin sağlanması ve dağıtılması için güvenli erişimin şart olduğunu vurguladı.

"Yıkımı algılamak güç"

Gazze'den yeni döndüğünü ifade eden Kaag, "Her Gazze'ye gittiğimde gözümle gördüğüm yıkımı algılamakta güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaag, Gazze'de ofisinin açıldığını ve ekibin bir kısmının buradaki ofiste görev yapacağını bildirdi.

Gazze'de acı, yıkım, travma ve can kaybı açısından "yeni korkunç bir dönüm noktasına" ulaşıldığına işaret eden Kaag, özellikle sıcak yaz aylarında hijyen eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayılmaya başladığına dikkati çekti.

Kaag, Gazze'deki insani yardım çalışanlarının hemen hemen hepsinin benzer sorunlar yaşadığını ancak özellikle Filistin kökenli çalışanların takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'de ateşkes sağlanması halinde hazır olmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kaag, siyasi olarak da temaslarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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