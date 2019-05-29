BM'den 'İdlib'de çatışmalara son verme' çağrısı
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'de çatışmalara son verme ve terörle mücadelede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı
New York
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'de çatışmalara son verme ve terörle mücadelede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.
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