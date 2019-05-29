Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.71
Dolar
6.03
BIST 100
87,186.30
Altın
1,281.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den 'İdlib'de çatışmalara son verme' çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'de çatışmalara son verme ve terörle mücadelede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı

Betül Yürük   | 29.05.2019
BM'den 'İdlib'de çatışmalara son verme' çağrısı

New York

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'de çatışmalara son verme ve terörle mücadelede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi

Benzer haberler

Uluslararası topluma 'İdlib'deki katliamları durdurun' çağrısı

Uluslararası topluma 'İdlib'deki katliamları durdurun' çağrısı

BM muhabirlerini THY uçuracak

Türk Kızılaydan İdlib'deki siviller için dünyaya çağrı

İdlib'de hava saldırılarında sahurdan bu yana 17 sivil öldü

İdlib'de hava saldırılarında sahurdan bu yana 17 sivil öldü
ABD yönetiminden İdlib'deki saldırılara tepki

ABD yönetiminden İdlib'deki saldırılara tepki
Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurdu

Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurdu