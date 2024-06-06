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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'den Gazze'de koleranın yaygınlaşarak "insanlık dışı" koşulları daha da kötüleştirebileceği uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze'de koleranın yaygınlaşarak "insanlık dışı" yaşam koşullarını daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

Burak Dağ  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
BM'den Gazze'de koleranın yaygınlaşarak "insanlık dışı" koşulları daha da kötüleştirebileceği uyarısı

Ankara

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki insani duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Koleranın yaygınlaşarak insanlık dışı yaşam koşullarını daha da kötüleştirebileceği konusunda sahici bir endişe var." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Gazze'de temiz suya erişimin kısıtlı olması ve yaz sıcakları nedeniyle yaşanabilecek salgın hastalık ve susuzluk riskine dikkati çekildi.

Gazze'de ateşkes çağrısı yinelenen açıklamada, "Gazze’deki insanların hemen ateşkese ihtiyacı var." ifadesine yer verildi.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu ile Filistin Su İdaresi, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla yaptığı ortak yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bir rapor yayımlamış ve bölgede suya erişim konusunda ciddi bir kriz yaşandığını duyurmuştu.

Raporda, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 öncesi Gazze Şeridi'nde günlük kişi başı ortalama su tüketiminin 84,6 litre olarak tahmin edildiği aktarılmış ve İsrail'in saldırıları nedeniyle 20 Mart itibarıyla bu miktarın 3 ila 15 litreye ancak ulaşabildiği bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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