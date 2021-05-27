Euro
10.40
Dolar
8.51
BIST 100
1,415.03
Altın
1,893.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Filistin Saldırı Altında

BM'den Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 27.05.2021
BM'den Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısı Fotoğraf:Ashraf Amra/AA

New York

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin gıda, sağlık, ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanması, hızlı altyapı onarımları ve nakit yardımı için acil fona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Şu aşamada acil insani yardım ihtiyaçları için 3 ay boyunca 95 milyon dolar gerektiğini belirten Hastings, Gazze'nin yeniden inşası içinse değerlendirmenin daha sonra yapılacağını ifade etti.

BM'ye göre Gazze'deki yıkım 800 bin kişinin musluk suyuna sürekli erişimini engelledi.

İsrail'in hava saldırılarında 54 okul ve eğitim merkezi, 6 hastane ve 11 sağlık merkezi zarar gördü.

Yakıt sıkıntısı ve elektrik şebekesinde meydana gelen hasar Gazze genelinde elektriğe erişimi günde ortalama 4-6 saate düşürdü.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 591 bin 957'ye yükseldi
Afrika'da acilen 20 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyaç duyuluyor
Bakan Ersoy "yurt dışından Türkiye'ye seyahatlerde PCR testi konusu"nu pazartesi netleştireceklerini söyledi
Dünya genelinde 1 milyar 770 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Yeni tip koronavirüs, Avrupa'nın en değerli 32 kulübüne 6,1 milyar avro değer kaybettirdi

Benzer haberler

Cansuyu Derneği, Filistin'deki savaş mağdurlarına sıcak yemek dağıttı

Cansuyu Derneği, Filistin'deki savaş mağdurlarına sıcak yemek dağıttı

BM'den Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan bir Filistinli daha hayatını kaybetti

Batı basınının, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında 'İsrail yanlısı' olduğu ortaya çıktı

Batı basınının, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında 'İsrail yanlısı' olduğu ortaya çıktı
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Uluslararası toplumun ihmalkarlığı İsrail’i suç işlemeye teşvik ediyor

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Uluslararası toplumun ihmalkarlığı İsrail’i suç işlemeye teşvik ediyor
Hayatı İsrail işgaline karşı mücadeleyle geçen Ümmü Asif, torunlarına da vatan sevgisi aşılıyor

Hayatı İsrail işgaline karşı mücadeleyle geçen Ümmü Asif, torunlarına da vatan sevgisi aşılıyor