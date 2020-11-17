Euro
9.15
Dolar
7.71
BIST 100
1,259.72
Altın
1,885.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den G20'ye 'küresel aşı' için gereken 28 milyar dolarlık açığı kapatma çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, G20 ülkelerine, Dünya Sağlık Örgütünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator ve COVAX için gereken 28 milyar dolar finansman açığını kapatma çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 17.11.2020
BM'den G20'ye 'küresel aşı' için gereken 28 milyar dolarlık açığı kapatma çağrısı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20 ülkelerine, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator ve COVAX için gereken 28 milyar dolar finansman açığını kapatma çağrısında bulundu.

Guterres, hafta sonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak sanal G20 Zirvesi öncesi bu ülkelere gönderdiği mektupta, gelişmekte olan ülkelerin borçlarının ertelenmesinin 2021'in sonuna kadar yeniden uzatılması gerektiğine dikkati çekti.

G20 ülkelerine DSÖ'nün küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator ve COVAX için gereken 28 milyar dolar finansman açığını kapatma çağrısı yapan Antonio Guterres, aşı milliyetçiliğine ise karşı çıkılması gerektiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, salgın nedeniyle 115 milyon kişinin daha aşırı yoksulluğa sürüklenme riski bulunduğu uyarısı da yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 731 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 435 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 819 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti
Gargara, laboratuvar ortamında Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

BM'den G20'ye 'küresel aşı' için gereken 28 milyar dolarlık açığı kapatma çağrısı

BM'den G20'ye 'küresel aşı' için gereken 28 milyar dolarlık açığı kapatma çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanlığından AB ve BM'ye tepki

Pfizer, ABD'nin 4 eyaletinde Kovid-19 aşısının dağıtımına başladı

Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 14 tır insani yardım

Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 14 tır insani yardım
BM: Etiyopya-Sudan sınırında büyük bir insani kriz kapıda

BM: Etiyopya-Sudan sınırında büyük bir insani kriz kapıda
Salgından çıkışın umudu Kovid-19 aşı çalışmalarında ilk sonuçlar alındı

Salgından çıkışın umudu Kovid-19 aşı çalışmalarında ilk sonuçlar alındı