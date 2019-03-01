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Dünya

BM: YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en az 84 sivil öldü

BM, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgeye gelen yerinden edilmiş en az 84 sivilin yaşamını yitirdiğini, bunların üçte ikisinin 5 yaş altı çocuklar olduğunu bildirdi.

Bayram Altuğ  | 01.03.2019
BM: YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en az 84 sivil öldü

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM), aralık ayından bu yana Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgeye gelen yerinden edilmiş en az 84 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ'in elindeki son bölge olan Deyrizor'un Bagoz beldesindeki yoğun çatışmalardan kaçan sivillerin durumuna yönelik ciddi endişelerinin devam ettiğini vurguladı.

YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke ilinin Irak sınırında yer alan Hol bölgesindeki kampa sadece geçen hafta yüzde 90'ını kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 13 bin sivilin ulaştığını aktaran Laerke, kampa gelen sivillerin halinin içler acısı olduğuna dikkat çekti.

Laerke, aralık ayından bu yana ise kampa Deyrizor'da yerinden edilmiş 45 bin sivilin ulaştığı bilgisini paylaşarak, "Sivillerin pek çoğu, bitkin, aç ve hasta olarak kampa geldi." diye konuştu.

"Hol kampına geldikten kısa bir süre sonra veya yolda yüzde 90'ı 5 yaş altı çocuklar olmak üzere en az 84 sivilin yaşamını yitirdiğine dair raporlar var." diyen Laerke, şiddetli akut yetersiz beslenmeden kaynaklanan tıbbi komplikasyonlar nedeniyle 175 çocuğun da hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

BM Komisyonu YPG/PKK'ya tepki göstermişti

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Üyesi Hanny Megally, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgeye erişim izni alamadıklarını ve bölgedeki sivillere yönelik pek çok endişeleri olduğunu söylemişti.

YPG/PKK'nın alıkoyduğu sivillerin durumuna ilişkin hiçbir bilgi alamadıklarının altını çizen Megally, "Sivillere yönelik pek çok endişemiz var. Bunlardan biri çatışma bölgelerinden kaçarak, (SDG işgalindeki) geçici kamplara sığınanlara yönelik. Buradaki şartlar içler acısı çünkü çok kötü şartlar altındalar. İnsani yardım erişimi yok denecek kadar az. Buradaki masum insanlara yardımcı olabilmek için bir şeyler yapılmak zorunda. İkinci endişemiz de (SDG tarafından) gözaltına alınanlara yönelik. Nerede ve nasıl olduklarını bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Megaly, YPG/PKK tarafından alıkonulan sivillerin durumuna ilişkin belirsizlik için de "kara delik" tabirini kullanmıştı.

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