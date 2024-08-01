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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Yetkilisi, Gazzeli çocukların "tarifsiz vahşetlerle" karşı karşıya olduğunu belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki çocukların tarifi mümkün olmayan vahşetle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Mustafa Deveci  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
BM Yetkilisi, Gazzeli çocukların "tarifsiz vahşetlerle" karşı karşıya olduğunu belirtti

Ankara

Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 300 gündür düzenlediği saldırıların çocuklara yönelik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de 300 gündür "savaşın" devam ettiğini anımsatan Lazzarini, çocukların saldırıların yanı sıra yerinden edilme, yakınlarını kaybetme ve yaşadıkları acı nedeniyle tramva ve şok içinde yaşadığına dikkati çekti.

Lazzarini, Gazze'dekilerin hiçbir çocuğun tanık olmaması gereken şeylere şahit olduğunu belirterek, "Gazze'nin çocukları tarifsiz vahşetlerle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

UNRWA Komiseri, Gazze ve tüm bölgedeki çocuklar için ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, ölen 39 bin 480 kişinin 16 bin 314'ünü çocuklar oluşturuyor.

Saldırılar nedeniyle binlerce çocuk yaralandı, yüzlercesinin ise uzuvları kesilmek zorunda kaldı.

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