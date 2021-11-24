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Dünya

BM: Yemen'deki Husilerin Marib'e yönelik saldırıları müzakereyle çözüm ihtimalini zayıflatıyor

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, İran destekli Husilerin Marib'e karşı saldırılarını sürdürmesinin, ülkedeki krize müzakere yoluyla çözüm bulma şansını zayıflattığını söyledi.

Said İbicioğlu   | 24.11.2021
BM: Yemen'deki Husilerin Marib'e yönelik saldırıları müzakereyle çözüm ihtimalini zayıflatıyor

Marib

Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Grundberg'in 21 Kasım Pazar günü başlayan Mısır ziyaretine ilişkin bilgi verildi.

Grundberg'in başkent Kahire'de Yemen Meclis Başkanı Sultan el-Burkani ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüştüğü kaydedildi.

Açıklamaya göre, Grundberg, Yemen'de kısmi çözümlerin sürdürülebilir bir çözüm sağlamayacağını ve savaşın siviller üzerindeki etkisini azaltmak için acil önceliklere odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Husilerin Marib'e yönelik saldırılarını sürdürmesinin, ülkedeki krize müzakere yoluyla çözüm bulunması şansını zayıflattığını vurgulayan Grundberg, "Çatışmanın sürdürülebilir bir askeri çözümü yok. Tüm taraflar askeri kazanımlarla ilgilenmek yerine şiddeti azaltarak, sivillerin güvenliğini ön planda bulundurmalı." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

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