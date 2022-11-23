Dolar
18.62
Euro
19.36
Altın
1,751.88
ETH/USDT
1,169.10
BTC/USDT
16,471.00
BIST 100
4,854.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Yemen'de 2 milyon kişi onaylar geciktiği için insani yardımdan mahrum kaldı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), insani yardım anlaşmalarına gereken onayın gecikmesi sebebiyle Yemen'de 2 milyon kişinin yardımlardan mahrum kaldığını belirtti.

Çağrı Koşak   | 23.11.2022
BM: Yemen'de 2 milyon kişi onaylar geciktiği için insani yardımdan mahrum kaldı

İstanbul

OCHA'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, bu yılın temmuz ve eylül ayları arasında 2 milyon kişinin insani yardımların en az bir çeşidine ulaşamadığı kaydedildi.

Açıklamada, Yemen'de insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında yaşanan sıkıntıların çoğunun "bürokratik engellerden" kaynaklandığı bildirildi.

Yardım görevlilerinin yaşadığı sorunların temmuz-eylül döneminde daha önceki aylara göre artış gösterdiği bilgisine yer verilen açıklamada, bu sürede Yemen'in 19 ilinde 673 olay yaşandığı aktarıldı.

Bu olaylardan 307'sinin insani yardım hareketliliğinin engellenmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

İnsani yardım hareketliliği konusundaki olayların yüzde 94'ünün Husilerin kontrolündeki alanlarda görüldüğü, Husilerin Yemen'de insani yardım alanında faaliyet gösteren kadınların yanlarında yakın bir erkek akrabası olmadan hareket etmesine izin vermediği vurgulandı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkes 2 Ekim'de sona ermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küba Devlet Başkanı Bermudez'e tarihi hediye
Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlere karşı mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz
Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Sağlık Bakanı Koca, Düzce depreminde yaralı sayısının 93 olduğunu açıkladı

Benzer haberler

BM: Yemen'de 2 milyon kişi onaylar geciktiği için insani yardımdan mahrum kaldı

BM: Yemen'de 2 milyon kişi onaylar geciktiği için insani yardımdan mahrum kaldı

BM, Yemen'de çatışmaların tekrar başlamasının yıkıcı sonuçları olacağı uyarısında bulundu

Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi grup, sağlık taraması için Nijer'e gitti

Savaş ve iklim değişikliğinin pençesindeki Yemen için tehlike çanları çalıyor

Savaş ve iklim değişikliğinin pençesindeki Yemen için tehlike çanları çalıyor
Yemen'in Hudeyde kentindeki sığınmacı kampında çıkan yangında 60 çadır kül oldu

Yemen'in Hudeyde kentindeki sığınmacı kampında çıkan yangında 60 çadır kül oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet