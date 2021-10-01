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Dünya

BM: Yemen riyalindeki değer kaybı milyonlarca kişiyi gıdadan mahrum bırakıyor

BM, Yemen'de yerel para biriminde yaşanan büyük değer kaybı nedeniyle milyonlarca kişinin gıda masraflarını karşılayamayacağı uyarısında bulundu.

Safiye Karabacak   | 01.10.2021
BM: Yemen riyalindeki değer kaybı milyonlarca kişiyi gıdadan mahrum bırakıyor

Sana

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Twitter sayfasından yapılan açıklamada, son dönemde yerel para biriminde görülen rekor seviyedeki değer kaybının olumsuz etkilerine dikkati çekildi.

Açıklamada, "Yemen'in (hükümetin kontrolü altındaki) güney kesimlerinde yerel para biriminin değer kaybetmesi gıda güvensizliğini artırıyor. Milyonlarca insan gıda masraflarını karşılayamıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yemen riyalini istikrara kavuşturmak ve daha fazla değer kaybetmesini engellemek için ülke ekonomisinin acilen desteklenmeye ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Yemen'deki ekonomik durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen riyalinde yaşanan hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı yıllarda bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1200 riyale kadar yükseldi.

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