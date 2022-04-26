Dolar
14.81
Euro
15.79
Altın
1,905.34
ETH/USDT
2,942.10
BTC/USDT
39,712.00
BIST 100
2,437.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Elazığ Valiliği’ndeki il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

BM uzmanları Afganistan'ın dış varlıklarını donduran ABD'yi eleştirdi

BM insan hakları uzmanları, ABD'nin Afganistan'ın dış varlıklarını dondurmasının Afgan vatandaşların, özellikle de kadınların hayatını kötüleştirdiği eleştirisinde bulundu.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 26.04.2022
BM uzmanları Afganistan'ın dış varlıklarını donduran ABD'yi eleştirdi

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine danışmanlık yapan 14 bağımsız insan hakları uzmanı, ABD hükümetini suçlayan açıklama yaptı.

Afganistan'daki insani durumdan endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, ABD'nin Afganistan'ın dış varlıklarını dondurmaya son vermesi için çağrı yapıldı.

Açıklamada "Cinsiyete dayalı şiddet, kadınlar ve kız çocukları için uzun süredir devam eden ciddi bir tehdit olsa da bu durum ABD'nin uyguladığı politikalarla daha da şiddetlendi." ifadesi kullanıldı.

ABD insan hakları uzmanlarının eleştirisini reddetti

ABD, BM insan hakları uzmanlarının, Afganistan'ın dış varlıklarını dondurmaya son verme çağrısına tepki gösterdi.

Voice of America'nın (VOA) haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, söz konusu eleştirilerin doğru olmadığını ve saptırıldığını belirtti.

Açıklamada, 11 Şubat eylemlerinin, ABD'nin Afgan halkının yararına fonların önemli bir kısmına erişimi kolaylaştırma çabalarında ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu ifade edildi.

Sözcü, eğer harekete geçilmeseydi, tüm rezervlere süresiz olarak erişilemeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurarak Taliban'ın ABD kurumlarında tutulan milyarlarca dolara erişimini engellediği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz
Pekin'de Kovid-19 vakaları nedeniyle 11 ilçede toplu testler uygulanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Türkiye'de 2 bin 604 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti
Çin'de yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları kapanma endişesi yarattı

Benzer haberler

BM uzmanları Afganistan'ın dış varlıklarını donduran ABD'yi eleştirdi

BM uzmanları Afganistan'ın dış varlıklarını donduran ABD'yi eleştirdi

Rusya petrol yaptırımları nedeniyle üretim ve ihracatta çözüm arayışında

ABD'li yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin artması bekleniyor

Celtics, Nets'i eleyerek yarı finale yükseldi

Celtics, Nets'i eleyerek yarı finale yükseldi
MÜSİAD ABD, Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar verdi

MÜSİAD ABD, Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar verdi
Trump, Rusya'ya bağımlılık konusunda uyardığı Merkel'e 'beyaz bayrak' gönderdiğini söyledi

Trump, Rusya'ya bağımlılık konusunda uyardığı Merkel'e 'beyaz bayrak' gönderdiğini söyledi