BM: Ürdün'den ülkelerine dönen Suriyeli mültecilerin sayısı 200 bine ulaştı

UNHCR Sözcüsü Yusuf Taha, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle Ürdün devlet televizyonu Al-Mamlaka’ya yaptığı açıklamada, 8 Aralık 2024’ten itibaren Ürdün'den ülkelerine dönüş yapan Suriyeli mültecilerle ilgili bilgi verdi.

Bugüne kadar Ürdün'den ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli mülteci sayısının 200 bini aştığını aktaran Taha, "Yılbaşından beri Ürdün'den 23 bin 150 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı. 1-13 Haziran tarihlerinde dönüş yapanların sayısı 2 bin 500'ü buldu."

Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönüş yapmaya devam ettiğini dile getiren Taha, Ürdün'den dönüş yapan Suriyeli mültecilerin yüzde 51'inin erkeklerden oluştuğunu söyledi.

Suriyeli mültecilerden yüzde 58'inin aileleriyle birlikte dönüş yaptığı, geriye kalan yüzde 42'sinin ise tek başına gittiği bilgisini paylaşan Taha, "Ürdün'den dönüş yapan Suriyelilerden yüzde 24'ü mülteci kamplarında yaşıyordu." dedi.

Ürdün'de hala 380 bini Suriyeli olmak üzere 400 bini aşkın mültecinin yaşadığını aktaran Taha, UNHCR'nın mültecilere yardım çalışmalarını sürdüğünü belirtti.

Suriyeli muhalif güçler, 8 Aralık 2024’te başkent Şam’a girerek, 1971-2000 yılları arasında ülkeyi yöneten Beşşar Esed liderliğindeki Baas rejiminin devrildiğini ilan etmişti.