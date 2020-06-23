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Dünya

BM UNRWA için gereken yeterli fonu toplayamadı

Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na destek amaçlı düzenlenen konferansta uluslararası toplum 130 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu.

Betül Yürük   | 23.06.2020
BM UNRWA için gereken yeterli fonu toplayamadı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Birleşmiş Milletler

ABD'nin desteğini kestiği 2018'den beri finansal sorunlar yaşayan Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) için bugün yardım taahhüdü konferansı düzenlendi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansta yaptığı konuşmada, UNRWA'nın sadece milyonlarca Filistinli mülteciye yardım etmediğini, aynı zamanda örgütün bölgesel istikrar için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, uluslararası toplumdan örgüte desteklerini sürdürmelerini istedi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise bu yılın sonuna kadar yardım faaliyetlerini sürdürebilmek için 400 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Lazzarini, konferansın ardından yaptığı açıklamada ise uluslararası donörlerin 130 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunduğunu ancak bu rakamın yıl sonuna kadar yardımların devam ettirilmesi için yeterli olmayacağını ifade etti.

UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Amerika'nın UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.




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