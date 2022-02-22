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Dünya

BM: Ukrayna'ya karşı askeri bir harekat ciddi insan hakları ihlallerine neden olabilir

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya ve Ukrayna'ya "düşmanlıkları durdurma ve diyaloğun önünü açma" çağrısı yaptı.

Bayram Altuğ   | 22.02.2022
BM: Ukrayna'ya karşı askeri bir harekat ciddi insan hakları ihlallerine neden olabilir

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından muhtemel bir askeri harekatın ciddi insan hakları ihlallerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı'nın dün gece Ukrayna konusunda açıkladığı kararın ardından, herhangi askeri bir harekatın yol açabileceği ciddi bir gerginliğin, ciddi insan hakları ihlallerinin yanı sıra uluslararası insancıl hukuk açısından da yüksek bir risk oluşturmasından endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bu kritik noktada önceliğin, gerginliğin azaltılması, sivil kayıpların, yerinden edilmelerin ve sivil altyapının yıkımının önlenmesi olduğunu vurgulayan Bachelet, "Tüm taraflara, daha fazla şiddete zemin hazırlamak yerine düşmanlıkları durdurma ve diyaloğun önünü açma çağrısında bulunuyorum." çağrısı yaptı.

Bachelet, Ukrayna'nın doğusundaki temas hattının her iki tarafındaki ofislerinden durumu yakından takip etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Putin, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımıştı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamıştı.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.


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