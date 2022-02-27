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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

BM: Ukrayna'da en az 64 sivil öldü, 176 sivil yaralandı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaralandığını bildirdi.

Bayram Altuğ   | 27.02.2022
BM: Ukrayna'da en az 64 sivil öldü, 176 sivil yaralandı

Cenevre

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki sivillerin durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ülke genelinde havadan ve karadan yapılan saldırılarda, 24 Şubat saat 04.00 ile 26 Şubat saat 17.00 arasında 64 sivilin yaşamını yitirdiğini, 176 sivilin yaraladığını rapor ettiği aktarıldı.

Gerçek rakamların muhtemelen "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek günlerde sivil kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı.

OCHA, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Rus askeri operasyonlarının" ilk gününden bu yana 130 askeri personelin öldüğü ve 310'unundan fazlasının da yaralandığı açıklamasını da paylaştı.

Sivil altyapı tesislerine yapılan saldırıların yüz binlerce kişiyi elektriksiz ve susuz bıraktığı belirtilen açıklamada, yüzlerce evin hasar gördüğü veya yıkıldığı ifade edildi.

İnsani yardım operasyonları askıya alındı

"BM kuruluşları ve insani yardım ortakları, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle operasyonlarını askıya almak zorunda kaldı." ifadesi kullanılan açıklamada, BM kuruluşlarının durum izin verdiğinde Ukrayna'da kalmaya ve insani yardımları sürdürmeye kararlı olduğunun altı çizildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, dün Twitter'da yaptığı açıklamada, 150 binden fazla Ukraynalının başta Polonya olmak üzere Macaristan, Moldova ve Romanya gibi komşu ülkelere geçtiğini duyurmuştu.

BM, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunuyor.

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