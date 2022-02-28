BM: Ukrayna'da 102 sivil öldü, 422 bin mülteci komşu ülkelere geçti
Cenevre
Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 422 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini, 102 sivilin öldüğünü bildirdi.
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