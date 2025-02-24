Dolar
36.44
Euro
38.19
Altın
2,950.94
ETH/USDT
2,685.20
BTC/USDT
95,765.00
BIST 100
9,680.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde "Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye" konferansında konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. VTR
logo
Dünya

BM temsilcisi Bishop'tan Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönmelerini sağlayacak siyasi çözüm çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar özel temsilcisi Julie Bishop, ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) ülkelerine dönmelerini sağlayacak siyasi çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Şilan Turp  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
BM temsilcisi Bishop'tan Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönmelerini sağlayacak siyasi çözüm çağrısı

Dakka

Özel temsilci Bishop, Bangladeş'e ziyareti kapsamında, geçici hükümetin Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain ile başkent Dakka'da bir araya geldi.

Bishop, dünyanın Myanmar'daki Arakanlı Müslüman mülteci sorununa odaklanmasını sağlamak üzere çalıştığını belirterek, Myanmar'daki çatışmalardan kaçan Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmeleri için siyasi çözüm çağrısı yaptı.

Hossain de ülkesini etkileyen bu krize kalıcı çözüm getirilmesinde BM'nin oynayabileceği "kritik rolün" altını çizdi.

Bölgede istikrarsızlaşan barış ve güvenlik konusunda endişelerini ifade eden Hossain, krize sürdürülebilir bir çözüm getirilmediği takdirde Myanmar ve Bangladeş'in yanı sıra çevredeki diğer ülkelerin bu durumdan etkileneceğini vurguladı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
Kocaeli'de restoranında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar açıklanacak
Şehit Sözleşmeli Er Uslu'nun annesine verdiği "ev" sözünü bakanlık yerine getirecek
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

Benzer haberler

BM temsilcisi Bishop'tan Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönmelerini sağlayacak siyasi çözüm çağrısı

BM temsilcisi Bishop'tan Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönmelerini sağlayacak siyasi çözüm çağrısı

ABD'nin eski Dışişleri Bakanlığı görevlisine göre, USAID Bangladeş'teki rejim değişikliği için kaynak kullandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet