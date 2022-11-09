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Dünya

BM, tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi için Rusya ile Cenevre'de görüşecek

Birleşmiş Milletlerin (BM), tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi için 11 Kasım'da, İsviçre'nin başkenti Cenevre'de Rusya ile görüşeceği bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 09.11.2022
BM, tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi için Rusya ile Cenevre'de görüşecek

Ankara

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Tremblay, yaptığı açıklamada, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in, 19 Kasım'da sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin Rus yetkililerle Cenevre'de bir araya geleceğini aktardı.

Tremblay, "Tarafları, uygulamanın sürdürülmesi, gemilerin zamanında güvenli ve engelsiz bir biçimde hareket etmesini kolaylaştırma konusunda, iyi niyetle yaklaşmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tahıl koridorunun kritik bir tedarik hattı olduğunu vurgulayan Tremblay, ihtiyaç duyulan gıdanın dünyaya ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

BM'ye göre, 1 Ağustos'tan bu yana Ukrayna'dan 10 milyon tondan fazla tahıl ihraç edildi.

Tahıl sevkiyatı anlaşması, Türkiye'nin koordinasyonunda yürütüldü

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Rus yetkililerin, Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

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