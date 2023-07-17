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Dünya

BM: Tahıl anlaşmasına ilişkin tüm engelleri kaldıracak imkanımız yok

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin engellerin kaldırılması talebiyle ilgili, "Tüm engelleri kaldıracak imkanımız yok." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
BM: Tahıl anlaşmasına ilişkin tüm engelleri kaldıracak imkanımız yok

Birleşmiş Milletler

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ve BM ile mutabakat zaptını sonlandırmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın BM'ye ilettiği belgede anlaşmanın "sonlandırıldığı" ifadesinin yer aldığına dikkati çeken Dujarric, İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'nde halihazırda son geminin denetiminin yapıldığını, merkezdeki BM personelinin şimdilik orada kalmaya devam edeceğini söyledi.

Dujarric, başka ülkelerin gemi göndermek isteme ihtimaline karşı ise "BM Karadeniz'i kontrol etmiyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın "engellerin kaldırılması" talebine ilişkin ise Dujarric, BM'nin birçok adım attığını ve ortaklarıyla görüşmeler yürüttüğünü anımsatarak "Tüm engelleri kaldıracak imkanımız yok." dedi.

Dujarric, Rusya ve Ukrayna'nın gıda ve tahıllarının piyasaya ulaşması için BM'nin her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin bu çalışmaların kritik bir parçası olduğunu ve şimdiye kadarki çabalarından ötürü "minnettar" olduklarını yineledi.

Rusya'dan "tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu" açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görev süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.



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