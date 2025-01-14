Dolar
35.50
Euro
36.41
Altın
2,664.11
ETH/USDT
3,209.00
BTC/USDT
96,521.00
BIST 100
9,692.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM, Suriye'de patlamamış mühimmatın çocuklar için ölümcül tehlike oluşturduğunu bildirdi

UNICEF Acil Durumlar İletişim Direktörü Pires, Suriye'de bulunan patlamamış mühimmat nedeniyle çocukların ölümcül tehditle karşı karşıya olduğunu, sadece Aralık 2024'te patlamamış mühimmat nedeniyle 116 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
BM, Suriye'de patlamamış mühimmatın çocuklar için ölümcül tehlike oluşturduğunu bildirdi

Cenevre

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Acil Durumlar İletişim Direktörü Ricardo Pires, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte çocuklar için barış umutlarının arttığını ancak onların patlamamış bombaların acımasız etkisi altında olduğunu kaydeden Pires, "UNICEF, sadece Aralık 2024'te günde ortalama 4 olmak üzere 116 çocuğun patlamamış mühimmat nedeniyle öldüğü veya yaralandığı yönünde raporlar aldı. Sahadaki insani durumun değişkenliği göz önüne alındığında bunun, düşük bir tahmin olduğuna inanılıyor." dedi.

Pires, geçen 9 yılda ülke genelindeki 14 ilde en az 422 bin patlamamış mühimmat infilakının bildirildiğini söyleyerek bunların yarısının trajik çocuk kayıplarıyla sonuçlandığının tahmin edildiğini bildirdi.

"Suriye genelinde çocuklar bu gizli, genellikle görünmez ve son derece ölümcül tehditle karşı karşıya." ifadesini kullanan Pires, yerinden edilmelerin yaşanması halinde patlayıcı mühimmatla ilgili risklerin daha da arttığına işaret etti.

"Tüm hayatlarını tehlike içinde geçiren bu çocuklar, hayatlarının geri kalanını güven içinde yaşamayı hak ediyor"

Pires, Suriye'de yeniden yapılanma sürecinin ele alındığı bir ortamda zeminin güvenli ve patlayıcılardan arındırılmış olmasının sağlamak için acil yatırımlar yapılması çağrısında bulundu.

Suriye'de çocuk ölümlerinin başlıca nedeni haline gelen patlamamış mühimmatın ve kara mayınlarının bulunduğu bölgelerde yaklaşık 5 milyon çocuğun yaşandığını kaydeden Pires, "Çocukların attıkları her adım, hayal edilemez bir trajedinin riskini taşıyor. Bu çocuklara karşı sadece dinlemekle kalmayıp, harekete geçmekle yükümlüyüz. Eylemsiz geçen her gün, Suriye çocuklarını tehdit eden bir başka gündür. Tüm hayatlarını tehlike içinde geçiren bu çocuklar, hayatlarının geri kalanını güven içinde yaşamayı hak ediyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü hakkında yakalama kararı
İletişim Başkanı Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer ile telefonda görüştü
Öğrenciler, Gazze'ye yönelik duygularını 15 metrelik tuvale yansıttı
Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Mohammad Dib Korali tutuklandı
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Benzer haberler

Suriye'nin Ceble ilçesinde silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik operasyon başlatıldı

Suriye'nin Ceble ilçesinde silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik operasyon başlatıldı

BM, Suriye'de patlamamış mühimmatın çocuklar için ölümcül tehlike oluşturduğunu bildirdi

Kimyasal silah saldırısı mağdurları, sorumlulardan hesap sorulması için Şam’da gösteri düzenledi

Suriye'de yeni kolluk kuvveti adaylarına eğitim veriliyor

Suriye'de yeni kolluk kuvveti adaylarına eğitim veriliyor
BM, çete şiddetinin yaşandığı Haiti'de 1 milyon 41 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi

BM, çete şiddetinin yaşandığı Haiti'de 1 milyon 41 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet