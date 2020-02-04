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Dünya

BM: Suriye'de artan gerginlik kontrolden çıkmadan çatışmalara son verilmeli

BM Genel Sekreteri Guterres, ''Suriye'de artan gerginlik kontrolden çıkmadan taraflara, çatışmalara son vermesi çağrısı yapıyorum.'' dedi.

Betül Yürük   | 04.02.2020
BM: Suriye'de artan gerginlik kontrolden çıkmadan çatışmalara son verilmeli

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Libya'dan Suriye'ye çatışmaların arttığına ve gerginliklerin tırmandığına dikkati çeken Guterres, ''Bugün deli bir rüzgar dünyayı kasıp kavuruyor. Silahlar uçuşuyor, çatışmalar artıyor.'' diye konuştu.

Suriye'nin kuzey batısında, İdlib'de artan çatışmaların son derece endişe verici olduğunu belirten Guterres, ''Krizin çözümünün askeri değil siyasi olduğunu defalarca tekrar tekrar söyledik ve şimdi Suriye'de durum Türk ordusu ve Suriye ordusunun birbirini bombaladığı bir hal aldı ve bu da krizin doğasında son derece endişe verici bir değişiklik. Artan gerginlik kontrolden çıkmadan taraflara çatışmalara son vermesi çağrısı yapıyorum.'' ifadesini kullandı.

Libya'da tam bir ''skandal'' yaşanıyor

Guterres, Libya'daki çatışmalara da değinerek, "Libya'da yaşananlara son derece öfkeli olduğumu söylemeliyim, tam bir skandal yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin Konferansı'na katılan ülkelerin birtakım taahhütlerde bulunduğunu ancak Güvenlik Konseyinin Libya'ya uyguladığı silah ambargosunun hala ihlal edildiğini, Misrata'ya ve Bingazi'ye uçakların indiğini ve ateşkese uyulmadığını belirten Guterres, ''Net bir şekilde söylüyorum. Libya'da gördüklerimiz kabul edilebilir değil.'' diye konuştu.

Guterres, Birleşik Arap Emirliklerinden Libya'ya insansız hava aracı gönderildiğini, Mısır'dan hareket olduğunu, ülkede Sudan'dan ve Rusya'dan paralı askerlerin bulunduğunu ve Türkiye'nin de Libya'ya asker gönderdiğini sözlerine ekledi.

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