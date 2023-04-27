Dolar
19.43
Euro
21.42
Altın
1,987.92
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,789.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir Narlıdere’deki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor İzmir Narlıdere’deki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
logo
Dünya

BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye'ye artan ilgi sonucu önemli bir noktaya ulaştık

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "Suriye'ye yönelik özellikle bölgeden yeniden artan ilgi sonucu önemli bir noktaya ulaştık. Bu, krize siyasi çözüm bulma çabalarımıza yardımcı olabilir." dedi.

Şerife Çetin  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye'ye artan ilgi sonucu önemli bir noktaya ulaştık

New York

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) düzenlenen "Suriye" konulu oturumda, ülkedeki gelişmeler hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi.

Buraya artan ilginin ilerlemeye yol açması için tarafların somut adım atması gerektiğine dikkati çeken Pedersen, tüm tarafların desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

BM'nin ya da başka bir aktörün tek başına Suriye'de siyasi çözüm sağlayamayacağına işaret eden Pedersen, "Suriye'nin çok çeşitli sorunlarını çözmek için birkaç anahtara ihtiyaç var. Bu anahtarlar, farklı aktörlerin elinde." değerlendirmesinde bulundu.

Pedersen, tüm tarafların desteğine ve birlikte çalışmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Suriye'ye yönelik yakın zamanda kaydedilen diplomatik gelişmelerin yeni bir alan ortaya çıkardığını vurgulayan Pedersen, "Suriye'ye yönelik özellikle bölgeden yeniden artan ilgi sonucu önemli bir noktaya ulaştık. Bu, krize siyasi çözüm bulma çabalarımıza yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'yi de etkileyen depremlerin yıkımını 12 yıl süren savaş ve çatışma bağlamında ele almak gerektiğini belirten Pedersen, "Suriye'de korkunç boyutlarda insani kriz sürmeye devam ediyor. Suriyelilerin hala sizlerin kaynak göndermenize ihtiyacı var." dedi.

"384 milyon dolardan fazla toplandı"

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten da ülkedeki insani durumun ciddiyetine dikkati çekti.

Depremlerin ardından Suriye için başlatılan insani yardım kampanyası çerçevesinde talep edilen miktarın hemen hemen hepsinin toplandığını aktaran Doughten, "Donörler çok cömertçe davrandı. BM'nin Suriye için insan yardım çağrısı çerçevesinde 384 milyon dolardan fazla toplandı. Ancak çok daha fazlasına ihtiyaç var." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Togg T10X'ler sipariş hakkı kazananlara 30 Nisan'da teslim edilmeye başlanacak
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 82 mahallede yapılacak
İzmir'de bir sitede çıkan yangına müdahale ediliyor
Bakan Akar, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini bildirdi
POMEM'e alınacak 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru süresi 1 Mayıs'ta başlayacak

Benzer haberler

BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye'ye artan ilgi sonucu önemli bir noktaya ulaştık

BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye'ye artan ilgi sonucu önemli bir noktaya ulaştık

BM'den Sudan'da insani yardım koridoru açılması çağrısı

BM, karar taslağında Taliban yönetimi kadın ve kızlara yönelik yasakları geri almaya çağrıldı

BM, Haiti'de çete şiddetine karşı acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı

BM, Haiti'de çete şiddetine karşı acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal, BMGK'deki Orta Doğu oturumunda konuştu

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal, BMGK'deki Orta Doğu oturumunda konuştu
BM Genel Sekreteri, Feridun Sinirlioğlu'nu Afganistan için Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü olarak atadı

BM Genel Sekreteri, Feridun Sinirlioğlu'nu Afganistan için Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü olarak atadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet