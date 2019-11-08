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Dünya

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının devamı 25 Kasım'da

BM Suriye Özel Temsilcisi, Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 08.11.2019
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının devamı 25 Kasım'da

Cenevre

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğini bildirdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi rejim ve muhalif eş başkanlarının, toplantıların 25 Kasım'da Cenevre'de devam etmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

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