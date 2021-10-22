BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Altıncı tur görüşmeleri hayal kırıklığıyla sonuçlandı
Cenevre
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık." dedi.
Pedersen, "Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (rejim) delegasyonuydu." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.