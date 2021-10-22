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Dünya

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Altıncı tur görüşmeleri hayal kırıklığıyla sonuçlandı

Bayram Altuğ   | 22.10.2021
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Altıncı tur görüşmeleri hayal kırıklığıyla sonuçlandı

Cenevre

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık." dedi.

Pedersen, "Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (rejim) delegasyonuydu." dedi.

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